Beziehungsstreit eskaliert - Mann verletzt Polizisten

Die Polizei will einen 40-Jährigen in Gewahrsam nehmen. Doch dann greift er plötzlich die Beamten an und verteilt Faustschläge.

Bei einem Beziehungsstreit im oberfränkischen Breitengüßbach (Landkreis Bamberg) ist ein Mann handgreiflich geworden und hat einen Polizisten verletzt. Der 40-Jährige war betrunken und hatte seine Ex-Lebensgefährtin beschimpft, wie die Polizei mitteilte. Als die Beamten eintrafen und den aufgebrachten Mann in Gewahrsam nehmen wollten, wurde er demnach aggressiv und schlug mit gezielten Faustschlägen zu. Dabei traf er einen Polizisten, der mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht wurde.

Die Polizei brachte den 40-Jährigen in eine Haftzelle. Ihn erwartet den Angaben zufolge eine Anzeige unter anderem wegen Widerstands, tätlichen Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte und vorsätzlicher Körperverletzung.

