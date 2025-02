Beziehungsstreit eskaliert - große Schlägerei

Versuchte Brandlegung - Drei Menschen werden bei einer großen Schlägerei in München verletzt. (Symbolbild) - Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Zwei Gruppen geraten in München in eine Schlägerei. Grund soll ein Beziehungsstreit gewesen sein. Drei Menschen werden verletzt.

Ein Beziehungsstreit soll nach ersten Erkenntnissen die Ursache für eine große Schlägerei am späten Samstagabend in München gewesen sein. Drei Menschen wurden dabei verletzt, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt seien etwa 15 Jugendliche und junge Erwachsene an der Schlägerei beteiligt gewesen. Beim Eintreffen der Polizei waren die Beteiligten den Angaben zufolge nicht mehr vor Ort, ein Teil konnte jedoch durch Fahndungsmaßnahmen gefunden werden.

Eine Gruppe junger Männer im Alter von 16 bis 21 soll ersten Ermittlungen zufolge auf eine andere Gruppe junger Männer im Alter von 19 bis 21 losgegangen sein. Sie sollen die Münchner laut Polizei bedroht, geschlagen und getreten sowie einen der jungen Männer in die Gleise geschubst haben. Zu der angegriffenen Gruppe gehörten auch zwei junge Frauen im Alter von 16 und 21 Jahren, die den Notruf wählten.

Drei junge Männer der angegriffenen Gruppe wurden dabei verletzt. Rettungskräfte brachten zwei von ihnen mit Verletzungen im Kopf- und Rippenbereich ins Krankenhaus. Angaben zur Schwere der Verletzungen konnte eine Sprecherin der Polizei nicht machen. Die Ermittlungen zum Tathergang und möglichen weiteren Beteiligten dauern laut Polizei zunächst an.

