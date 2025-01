Bewusstlosen auf Gleise gelegt - Prozess gegen drei Männer

Strafjustizzentrum des Landgerichts Nürnberg-Fürth - Die drei Männer sollen in einer Monteursunterkunft mit dem Opfer in Streit geraten sein. (Symbolbild) - Foto: Daniel Karmann/dpa

Ein Streit eskaliert, später wird ein Mann von einem Güterzug überrollt - Mord, sagen die Ermittler. Kann der Prozess die Hintergründe aufklären?

Drei Männer sollen einen Bewusstlosen auf ein Bahngleis gelegt haben, wo dieser von einem Güterzug überrollt wurde und starb. Heute (9.00 Uhr) beginnt vor dem Landgericht in Nürnberg der Prozess wegen Mordes gegen die 22, 25 und 32 Jahre alten Litauer. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, das Opfer gemeinschaftlich aus niedrigen Beweggründen getötet zu haben.

Die drei Männer waren nach Angaben des Gerichts als Leiharbeiter nach Bayern gekommen und wohnten in einer Monteursunterkunft in Neumarkt in der Oberpfalz. Im vergangenen April hatten sie demnach dort zusammen Alkohol getrunken - dabei war es zum Streit mit dem 48 Jahre alten Opfer gekommen. Die genauen Gründe dafür konnten die Ermittler bislang nicht herausfinden.

Festnahme wenige Stunden später

Einer der Angeklagten soll den 48-Jährigen daraufhin zu Boden geschlagen und getreten haben. Dann sollen die drei Männer den Benommenen zu den nahe gelegenen Bahnschienen geschleppt, bewusstlos geprügelt und auf ein Gleis gelegt haben. Kurze Zeit später erfasste ihn ein Autotransportzug tödlich.

Die Aussagen von Zeugen und Videoaufnahmen brachte die Polizei dem Gericht zufolge auf die Spur der drei Männer. Wenige Stunden später konnten die Ermittler diese festnehmen. Die Verdächtigen sitzen seither in Untersuchungshaft. Das Landgericht hat 18 weitere Verhandlungstermin bis in den April angesetzt.

