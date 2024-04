Bewohnerin soll Feuer in Mehrfamilienhaus gelegt haben

Eine 26-Jährige soll im mittelfränkischen Roßtal einen Brand in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus gelegt haben. Die junge Frau und ein weiterer Bewohner in dem Haus im Landkreis Fürth wurden durch das Feuer in der Nacht zum Mittwoch leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte.

Das Mehrfamilienhaus ist laut Polizei nach dem Brand nicht mehr bewohnbar. Der Schaden belaufe sich auf mehrere Zehntausend Euro. Da sich bei den ersten Ermittlungen Anhaltspunkte ergaben, dass die Frau den Brand in ihrer Wohnung selbst legte, wurde sie vorläufig festgenommen. Ein Ermittlungsrichter sollte anschließend entscheiden, ob die Frau in Untersuchungshaft kommt.

