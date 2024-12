Bewohner stirbt bei Wohnhausbrand in Waischenfeld

Feuerwehr - Nach dem tödlichen Wohnhausbrand in Waischenfeld ermittelt die Polizei zur Ursache. (Symbolbild) - Foto: Niklas Treppner/dpa

Die Feuerwehr wird zu einem Brand im oberfränkischen Waischenfeld gerufen. Ein Mensch kommt ums Leben, mehrere werden verletzt.

Beim Brand in einem Mehrfamilienhaus im oberfränkischen Waischenfeld (Landkreis Bayreuth) ist ein Bewohner ums Leben gekommen. Wie ein Sprecher der Polizei mitteilte, wurde zudem ein Mensch schwer verletzt, drei weitere erlitten leichte Verletzungen. Demnach brach das Feuer am späten Freitagabend in dem Gebäude aus. Die Ursache war zunächst unklar.

