Betrunkenes Ehepaar greift mehrfach zum Autoschlüssel

Ein Ehepaar ist in Neu-Ulm mehrfach von der Polizei dabei erwischt worden, wie es betrunken die Heimfahrt im Auto bestreiten wollte. Zunächst wurde der Mann am frühen Sonntagmorgen auf einem Tankstellengelände kontrolliert und einem Atemalkoholtest unterzogen, der einen Wert von über 1,1 Promille ergab, wie die Polizei mitteilte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Mann zur Blutentnahme auf eine Dienststelle gebracht.

Seine ebenfalls betrunkene Frau gab an, mit dem Taxi nach Hause fahren zu wollen - doch stattdessen stieg sie in das Auto ihres Mannes, als die Beamten weg waren. Nachdem sie ein paar Meter mit dem Wagen gefahren war, wurde sie von einem Passanten gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab auch bei ihr einen Wert von über 1,1 Promille. Danach wurde sie ebenfalls zum Blutabnehmen auf die Dienststelle gebracht.

Ihr zuvor nach seiner Blutentnahme entlassener Ehemann war in der Zwischenzeit wieder zurück zur Tankstelle gegangen, wo er in einen Transporter stieg und nach Hause fuhr. Ein Tankstellenmitarbeiter verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten trafen den Mann dann an seiner Wohnung an, dort ergab ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest noch einen Wert von über 0,5 Promille. Er wurde abermals zur Polizeiinspektion gebracht, wo ihm nochmal Blut abgenommen wurde.

Gegen das Ehepaar wurde jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und gegen den Ehemann zusätzlich ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

