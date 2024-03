Betrunkener verwechselt Hotel mit fremdem Haus

Ein betrunkener Urlauber hat sich in der Nacht zum Sonntag in Inzell (Landkreis Traunstein) an der Adresse geirrt und versucht, über die Terrassentür in ein fremdes Haus zu gelangen. Der Hauseigentümer sei dabei aus dem Schlaf gerissen worden und wählte wegen des vermeintlichen Einbrechers den Notruf, wie die Polizei mitteilte. Die Beamten stellten den 33-Jährigen vor Ort. Demnach war er so betrunken, dass er nicht mehr in der Lage war, sein Hotel zu finden. Die Einsatzkräfte lotsten den Mann wieder zurück zu seiner eigentlichen Unterkunft.

