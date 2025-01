Betrunkener Unfallverursacher wird selbst Unfallopfer

Ein Autofahrer beschädigt unter Alkoholeinfluss ein anderes Auto, die Polizei kassiert seinen Führerschein ein. Als er zu Fuß nach Hause will, wird er selbst Opfer eines Unfalls.

In der Nacht zu Neujahr hat in Dillingen an der Donau ein Mann unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto erst ein anderes Fahrzeug beschädigt - als er nach dem Polizeieinsatz zu Fuß nach Hause wollte, wurde er von einem Auto erfasst und schwer verletzt. Die Fahrerin stand nach Polizeiangaben selbst auch unter Alkoholeinfluss.

Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der 50-Jährige bei einem Wendemanöver ein parkendes Fahrzeug beschädigt. Bei der Unfallaufnahme sei aufgefallen, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stand. Sein Führerschein sei einbehalten worden. Außerdem habe er einen Polizeibeamten beleidigt und bedroht. Als sich der 50-Jährige zu Fuß auf den Heimweg machte, sei er frontal vom Auto einer 44-Jährigen erfasst worden. Ein Atemalkoholtest ergab bei der Frau einen Wert von mehr als 1,1 Promille.

