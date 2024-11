Betrunkener stürzt in München ins Gleisbett

In München fällt ein Mann betrunken vom Bahnsteig. Reisende helfen ihm.

Ein Betrunkener ist am Bahnhof München-Pasing in das Gleisbett gestürzt und von Passanten gerettet worden. Eine einfahrende S-Bahn kam etwa zehn Meter vor dem Mann zum Stehen. Wie die Bundespolizei mitteilte, halfen mehrere Menschen dem 52-Jährigen. Eine Videoauswertung ergab, dass der Mann torkelnd am Bahnsteig das Gleichgewicht verloren hatte. Der Verunglückte kam nach dem Vorfall am Montag in eine Klinik. Im Bahnverkehr gab es Verspätungen und Teilausfälle.

© dpa-infocom, dpa:241112-930-286307/1