Betrunkener schlägt Bargast ins Gesicht

Ein betrunkener Mann hat einen Bargast in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) mit Faustschlägen ins Gesicht verletzt. Der Mann sei am frühen Samstagmorgen in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte die Polizei mit. Als der Betrunkene in der Bar angefangen habe zu pöbeln, wollte der Mann ihn den Angaben zufolge beruhigen und habe dafür Schläge kassiert. Der Betrunkene habe sich gegenüber den alarmierten Polizeibeamten sehr aggressiv verhalten, weshalb diese den Mann fesselten. Außerdem habe er die Polizisten beleidigt, hieß es. Ihn erwarten nun mehrere Anzeigen.

© dpa-infocom, dpa:240615-99-405549/2