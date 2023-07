Polizeinotruf 110 - Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. - Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Betrunkener hat in Niederbayern vor einer fremden Haustüre geschlafen. Der 50-Jährige schlief so fest direkt vor der Tür, dass die Bewohnerin ihr Haus nicht verlassen konnte, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Sie rief am Mittwochnachmittag die Polizei zu ihrem Haus in Ergolding (Landkreis Landshut). Die Beamten konnten den Mann mit viel Mühe wecken und in sein Haus in der Nachbarschaft bringen. Er soll über drei Promille gehabt haben.

© dpa-infocom, dpa:230713-99-387024/2