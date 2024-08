Betrunkener rast mit über 270 km/h über die A9 – Sohn und Neffen mit im Auto

Weil einer Passantin ein zu schnelles Auto auffällt, alarmiert diese die Polizei. Die Beamten erwarten den Mann an dessen Adresse. Er versucht noch ein Täuschungsmanöver, doch das misslingt.









Betrunken und mit seinem Sohn und seinen zwei Neffen im Auto soll ein Mann mit 272 Kilometern pro Stunde über die Autobahn gefahren sein. Der 39-Jährige sei am Montag mit seinem achtjährigen Sohn sowie seinen 16- und 23-jährigen Neffen in Hof unterwegs gewesen, teilte die Polizei mit. Wegen der hohen Geschwindigkeit und quietschender Reifen meldete eine Passantin das Autokennzeichen demnach der Polizei.



Als diese zur Adresse des Mannes fuhr, forderte die Frau des 39-Jährigen ihn auf, nach Hause zu kommen. Als der Wagen dort eintraf, saß der 39-Jährige auf dem Beifahrersitz. Gefahren sei der 23-jährige Neffe. Die Beamten stellten jedoch ein Handyvideo sicher, das den 39-Jährigen mit hoher Geschwindigkeit auf der A9 am Steuer zeigte. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab demzufolge 2,3 Promille. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein des Mannes und ermitteln unter anderem wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und weiterer Verkehrsdelikte.

− dpa