Betrunkener Radfahrer schwer verletzt aus Fluss gerettet

Krankenhaus - Der Schriftzug „Notaufnahme“ hängt in leuchtendem Grün an einem Krankenhaus. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener 45 Jahre alter E-Bike-Fahrer ist in Unterfranken gestürzt, hat die Behandlung vom Rettungsdienst abgelehnt und ist dann in einen Fluss gefallen. Einsatzkräfte retteten den Mann schwer verletzt aus dem Gewässer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Demnach erreichte die Polizei am Samstagabend die Mitteilung über einen gestürzten Radler in Mömlingen (Landkreis Miltenberg). Vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatte der 45-Jährige seine Fahrt bereits fortgesetzt. Kurze Zeit später teilten hessische Sanitäter mit, ein Radfahrer sei vor dem Rettungswagen gestürzt, habe aber trotz Verletzungen im Gesicht eine Behandlung abgelehnt. Der Mann flüchtete zu Fuß.

Beamte fanden den Mann schließlich unterhalb einer Brücke in einem Fluss liegen. Rettungsdienst und Polizei holten den 45-Jährigen aus dem Wasser. Er wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht.

© dpa-infocom, dpa:231112-99-918950/3