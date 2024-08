Betrunkener Mann schlägt Partnerin in Schwimmbad nieder

In einem Bad in Mittelfranken randaliert ein stark alkoholisierter 24-Jähriger. Seine Partnerin geht dabei zu Boden - dann greift auch sie andere Menschen an.

Ein betrunkener Mann soll in einem Schwimmbad in Mittelfranken seine Lebensgefährtin niedergeschlagen und mehrere weitere Menschen angegriffen haben. Wie eine Sprecherin der Polizei mitteilte, gingen am Montag gleiche mehrere Anrufe aus einem Schwimmbad in Stein im Landkreis Fürth ein.

Laut Zeugen soll der 24-Jährige zuvor seiner Lebensgefährtin mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, sodass die 30-Jährige bewusstlos zu Boden ging. Drei Bademeister und einen Badegast, die daraufhin zur Hilfe kamen, griff der Mann demnach ebenfalls mit Faustschlägen an.

Als die Polizei eintraf, hielten mehrere Menschen den laut Polizei hochaggressiven Mann am Boden fest. Es seien mehrere Beamte nötig gewesen, um dem Mann Handfesseln anzulegen. Als die Lebensgefährtin wieder auf den Beinen gewesen sei, habe diese ebenfalls die Beteiligten angegriffen. Auch sie wurde daraufhin demnach gefesselt. Weitere Badegäste passten währenddessen auf die fünf Jahre alte Tochter der Frau auf.

Bademeister verletzt

Ein 26 Jahre alter Bademeister wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, die beiden anderen Bademeister und ein 27 Jahre alter Badegast blieben unverletzt.

Das Paar kam in Gewahrsam, das Kind brachte die Polizei zu einer Bekannten der Frau. Ein Blutalkoholtest ergab, dass die beiden stark alkoholisiert waren, die Frau etwa mit 2,5 Promille. Sie kam anschließend zur Abklärung einer möglichen Verletzung in ein Krankenhaus.

Gegen den 24-Jährigen wird unter anderem wegen Körperverletzung, Beleidigung und tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ein Richter sollte zudem über Untersuchungshaft gegen ihn entscheiden.

