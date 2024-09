Betrunkener Mann schlägt Partnerin bewusstlos

Sie haben Probleme in ihrer Beziehung, es kommt zum Streit. Ein 25-Jähriger holt aus und schlägt seine Partnerin.

Ein betrunkener Mann soll in Oberbayern seine Partnerin in einem Beziehungsstreit bewusstlos geschlagen haben. Als die Beamten am Freitagabend nach einem Notruf in Rosenheim eintrafen, lag die 23-Jährige regungslos auf dem Boden, wie die Polizei mitteilte. Sie wurde in eine Klinik gebracht. Die Polizei kann keine Angaben zur Schwere ihrer Verletzungen machen, sie seien aber nicht lebensgefährlich.

Der Mann zeigte sich laut Polizei hochgradig aggressiv und gewaltbereit. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 1,2 Promille ergeben. Weil der 25-Jährige uneinsichtig blieb, wurde er in Gewahrsam genommen und in eine Ausnüchterungszelle gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Körperverletzung ermittelt.

