Betrunkener Lkw-Fahrer verursacht Unfall auf A9

Ein betrunkener Sattelzugfahrer hat auf der Autobahn 9 in Oberfranken einen schweren Unfall verursacht. Der 52-Jährige fuhr mit seinem Lkw, der mit acht Tonnen Joghurt beladen war, auf dem Standstreifen bei Stammbach und wollte dort anhalten, weil er gesundheitliche Probleme hatte, wie die Polizei am Mittwoch berichtete. Dabei verlor er das Bewusstsein und rammte mehrere Meter der rechten Leitplanke. Sein Fahrzeug kam bei dem Vorfall am Dienstagabend schließlich schräg im Grünstreifen zum Stehen.

Der Fahrer kam wieder zu sich und blieb zum Glück unverletzt. An seinem Sattelzug entstand jedoch ein Schaden von etwa 100.000 Euro. Das Fahrerhaus wurde stark beschädigt. Die Joghurt-Ladung blieb nach Aussage eines Polizeisprechers aber unbeschädigt. Bei dem 52-Jährigen stellten die Beamten bei einem Alkoholtest einen Wert von über einer Promille fest.

Die A9 in Richtung Süden war für die aufwendige Bergung des Sattelzuges für etwa fünf Stunden auf eine Spur reduziert. Es kam zu leichten Verkehrsbehinderungen.

