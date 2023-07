Betrunkener Lkw-Fahrer fährt zwei Mädchen an und lässt sie verletzt am Straßenrand liegen

Nachdem er betrunken zwei schwere Unfälle verursacht und Fahrerflucht begangen hatte, nahm die Tiroler Polizei einem 43-jährigen Lkw-Fahrer den Schein ab. −Foto: dpa

Unter erheblichem Alkoholeinfluss hat ein Lkw-Fahrer in Tirol zwei Mädchen auf einem Moped angefahren und schwer verletzt im Graben liegengelassen. In Folge dessen verursachte er noch einen weiteren Unfall.









Wie die Tiroler Landespolizei in Kufstein mitteilt, war der 42-jährige Österreicher am späten Freitagabend auf der Salzburger Straße in Wörgl in Richtung Bad Häring unterwegs. Dabei übersah er ein vor ihm fahrendes Motorfahrrad, auf dem sich eine 17-Jährige und ihre 14-jährige Schwester befanden. Er touchierte das Moped, wobei die Jugendlichen herunter geschleudert wurden. Beide Mädchen blieben mit Verletzungen unbestimmten Grades am Straßenrand liegen, und obwohl das Motorfahrrad von dem Lkw mitgeschleift wurde, setzte der 43-Jährige die Fahrt ohne anzuhalten fort.



Passanten leisteten Erste Hilfe

Ein hinter dem Lkw fahrender 28-Jähriger blieb sofort stehen, seine Beifahrerin leistete den Verletzten Erste Hilfe, der Mann verfolgte den Lastwagen. Bei einem Kreisverkehr in Wörgl löste sich das Motorfahrrad unter dem Laster und wurde gegen den Wagen eines 57-jährigen Österreicher geschleudert. Auch bei diesem Unfall blieb der Lkw-Fahrer nicht stehen und setzte die Fahrt in Richtung Bad Häring fort. Nachdem der der 43-Jährige seinen Laster dort abgestellt hatte, begab er sich in sein Wohnhaus. Dort griffen ihn die mittlerweile verständigten Beamten dann auch auf.





Erheblich alkoholisiert

Bei der Erstbefragung leugnete der 43-Jährige zuerst, den Lkw gefahren zu haben, gab dies jedoch im Zuge der weiteren Erhebungen zu. Mit ihm wurde ein Alkomattest durchgeführt, wobei eine erhebliche Alkoholisierung festgestellt und der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen wurde. Nach Abschluss der Erhebungen wird gegen den 43-Jährigen Anzeige an die Staatsanwaltschaft und die zuständige Bezirksverwaltungsbehörde erstattet.

− lai