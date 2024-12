Betrunkener hätte am Schwandorfer Bahnhof beinahe 42.000 Euro verloren

Ein kurioser Fall beschäftigte am Donnerstag die Bundespolizei am Schwandorfer Bahnhof. Eine Streife stellte mehrere zum Teil hochwertige Gegenstände und über 40.000 Euro in bar sicher. Das Geld gehörte einem Mann, der eine aktuelle Erbschaft wohl etwas zu ausgiebig gefeiert hatte.









Gegen 9 Uhr informierten Mitarbeiter der Deutschen Bahn die Bundespolizisten, dass bei den Mitarbeiterparkplätzen in der Nähe der Abstellgleise am Bahnhof ein neues E-Bike, ein abgestellter Koffer, ein Handy, eine Kappe und eine Stofftasche verstreut am Boden liegen würden. Da eine Straftat nicht auszuschließen war, sperrten die Beamten den Ereignisort ab und suchten die Umgebung nach möglichen Tätern oder Opfern ab.





Besitzer war erheblich alkoholisiert





Bei Durchsicht der Gegenstände entdeckten die Polizisten in der Stofftasche rund 42.000 Euro in bar und informierten die Schwandorfer Polizei über den Fund. Am Telefon teilten die Beamten mit, dass sie am Vorabend einen 50-jährigen Deutschen aufgrund seiner enormen Alkoholisierung in eine Obdachlosenunterkunft gebracht hätten. Der Mann kam daher als Besitzer der Gegenstände und des Bargelds in Frage. Um die Sache aufzuklären, holte eine Streife der Polizeiinspektion Schwandorf den 50-Jährigen ab und brachte ihn zum Bahnhof Schwandorf.



Eigentümer bekam am Ende alles zurück





Sowohl die Gegenstände als auch der Geldbetrag konnten dem Mann als rechtmäßigen Eigentümer zweifelsfrei zugeordnet und daher wieder zurückgegeben werden. Der Mann erklärte den Polizisten, dass es sich bei dem Geld um einen Erbnachlass handle. Weil er sich darüber so gefreut habe, habe er sich sofort ein hochwertiges E-Bike gekauft und zur Feier des Tages erhebliche Mengen Alkohol getrunken. Zitternd, erfreut und in heller Aufregung bedankte er sich bei den Polizisten.