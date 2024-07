Betrunkener Fußgänger verirrt sich auf A94 – Polizei bringt ihn in Sicherheit

Ein betrunkener Fußgänger hat sich am Freitag auf Höhe Dorfen (Landkreis Erding) auf die A94 verirrt. Wie oder mit wem er auf die Autobahn kam, konnte er nicht erklären.









Nachdem mehrere Verkehrsteilnehmer den Mann der Polizei gemeldet hatten, rückte eine Streife aus. Die Beamten trafen den 40-Jährigen auf dem Standstreifen der A94 in Fahrtrichtung Passau an und brachten ihn in Sicherheit. Laut Polizei war er „nicht unerheblich alkoholisiert“.



Er konnte den Beamten nicht erklären, wie oder mit wem er auf die Autobahn kam. Die Polizei nahm ihn in Gewahrsam, bis er ausgenüchtert war.

− kl