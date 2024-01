Betrunkener Fahrer muss pinkeln und fährt in den Graben

Eigentlich wollte ein Mann in Freising am Montagmorgen nur zum Pinkeln rechts ranfahren, hat sich dann aber im Graben festgefahren - wohl weil er betrunken war. Die Polizei stellte bei dem 28-Jährigen einen Promillewert von 1,14 fest, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte.

Dem Fahrer kommt sein Missgeschick teuer zu stehen: Er musste 500 Euro Strafe zahlen und nun ein längeres Fahrverbot befürchten. Der Kleintransporter des Mannes wurde abgeschleppt. Ein Sachschaden entstand bei dem kleinen Unfall laut Polizei nicht.

