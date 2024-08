Betrunkener Fahrer landet in Wand von Supermarkt

Ein Mann fährt betrunken auf einem Firmengelände mit dem Auto. Als er dabei einen Laster touchiert, verliert er die Kontrolle über sein Fahrzeug - und richtet weiteren Schaden an.

Ein betrunkener Autofahrer ist mit seinem Fahrzeug in der Wand eines Supermarktes gelandet. Der Mann kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte. Er sei in der Nacht auf einem Firmengelände in Neudrossenfeld (Landkreis Kulmbach) umhergefahren und habe dabei mit dem Auto einen Lastwagen touchiert. Daraufhin durchfuhr er einen Zaun und kam in der Hauswand zum Stehen. Die Einsatzkräfte schlossen das Loch in der Wand provisorisch. Der Schaden soll rund 80.000 Euro betragen.

© dpa-infocom, dpa:240813-930-201695/1