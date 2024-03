Betrunkener fährt Schlangenlinien und gegen Leitplanken

Ein betrunkener Autofahrer ist auf der A9 und auf der A70 in Oberfranken in Schlangenlinien gefahren und mehrfach mit seinem Wagen gegen Leitplanken gekracht. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, folgten mehrere Verkehrsteilnehmer dem 25-Jährigen am Samstagmittag, bremsten ihn bei Thurnau (Landkreis Kulmbach) aus und brachten das Auto zum Stehen.

Der Autofahrer blieb demnach unverletzt. Beamte stellten den Angaben zufolge einen Promillewert von 2,6 bei ihm fest. Er gab laut Polizei an, familiäre Probleme zu haben. Polizisten brachten ihn in eine Klinik.

Dort fing er den Angaben nach an, die Beamten zu beleidigen und zu bedrohen. Außerdem habe er einen Polizisten angegriffen. Dieser blieb unverletzt. Die Polizei nahm dem 25-Jährigen seinen Führerschein ab und ermittelt wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung. Er wurde schließlich in ein Bezirkskrankenhaus gebracht.

