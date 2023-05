Betrunkener fährt mit zwei platten Reifen umher

Polizeifahrzeug - Blaulicht - Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit. - Foto: Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild

Mit zwei platten Reifen und stark betrunken ist ein Autofahrer in Wemding (Landkreis Donau-Ries) von der Polizei angehalten worden. Zwei Männern sei die merkwürdige Fahrweise des Wagens aufgefallen, hieß es in einer Mitteilung vom Sonntag. Er habe schließlich von zwei Polizeistreifen angehalten werden können. Bei der Kontrolle am späten Samstagabend stellten die Beamten fest, dass der Fahrer sehr stark alkoholisiert war.

Weil der 37-Jährige nicht ins Polizeiauto einsteigen wollte und sich wehrte, wurde er den Angaben zufolge gefesselt. Im Polizeiwagen habe er mehrfach seinen Kopf gegen die geschlossene Fensterscheibe geschlagen. Gegen ihn wurde demnach ein Strafverfahren eingeleitet wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

