Betrunkener Autofahrer nach Unfall in Lebensgefahr

Polizei - Ein Streifenwagen fährt mit eingeschaltetem Blaulicht. - Foto: Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Ein betrunkener Autofahrer ist in Bayreuth bei einem Unfall lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, verlor der 26-Jährige am frühen Sonntagmorgen die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr daraufhin gegen ein Verkehrsschild, sein Wagen überschlug sich und kam am Straßenrand zum Liegen. Laut Polizei stellten Beamte Alkoholgeruch fest, als sie den bewusstlosen Mann aus dem Auto bargen. Der Fahrer kam mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

