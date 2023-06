Betrunkener Autofahrer flieht mit hohem Tempo vor Polizei

Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens der Polizei. - Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Der Fahrer eines Kleintransporters ist im oberfränkischen Landkreis Kulmbach mit 1,6 Promille und rasantem Tempo vor der Polizei geflüchtet. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte der 36-jährige Fahrer in der Samstagnacht versucht, sich in Stadtsteinach einer Kontrolle zu entziehen.

Laut Polizei wollte eine Streife den Kleintransporter kontrollieren. Allerdings habe der Fahrer nicht auf die Anhaltesignale reagiert. Stattdessen habe er seinen Kleintransporter beschleunigt und sei mit über 100 Stundenkilometern in die Stadt gefahren, um die Polizisten abzuschütteln. Der Beifahrer habe gegenüber der Polizei angegeben, den 36-Jährigen schließlich davon überzeugt zu haben, sich der Polizei zu stellen, teilte ein Sprecher mit. Die Beamten führten einen Atemalkoholtest durch, der laut Polizei einen Wert von 1,6 Promille ergab. Der 36-Jährige musste daraufhin eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand, wie es hieß.

