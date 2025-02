Betrunkener Autofahrer fährt gegen Baum – drei Verletzte

Frau nach Unfall in Südhessen schwer verletzt - Die Polizei hat den Führerschein des Fahrers einkassiert und ermittelt nun gegen ihn. (Symbolbild) - Foto: Marijan Murat/dpa

In der Nacht kommt ein Wagen beim Abbiegen von der Spur ab. Drei Verletzte werden anschließend in Krankenhäuser gebracht. Was ist passiert?

Drei Insassen eines Autos sind bei einem Unfall im Landkreis Ostallgäu verletzt worden - zwei davon schwer. Der betrunkene Autofahrer habe zuvor an einer Einmündung abbiegen wollen, teilte die Polizei mit. Dabei habe er die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Daraufhin prallte das Auto gegen den Baum.

Zwei 20-Jährige erlitten dabei schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher sagte. Ein weiterer Insasse im Alter von 21 Jahren erlitt leichte Verletzungen. Die Männer kamen in Krankenhäuser. Der 22-jährige Fahrer blieb unverletzt.

Nachdem ein Atemalkoholtest bei dem Fahrer einen Wert von 1,28 Promille ergab, wurde ihm der Führerschein abgenommen. Er muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten. Den Angaben zufolge waren die Verletzten auch betrunken.

