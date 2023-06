Betrunkener attackiert Radfahrer

Polizei - Ein Streifenwagen der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht. - Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein Betrunkener hat in Unterfranken einen Fahrradfahrer geschlagen und mit einer Luftdruckwaffe bedroht. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sei der 40 Jahre alte Angreifer am Mittwoch in Bad Neustadt an der Saale (Landkreis Rhön-Grabfeld) unvermittelt auf den Fahrradfahrer losgegangen und habe ihm zwei Mal ins Gesicht geschlagen. Anschließend habe er dem 20-Jährigen das Rad entrissen und es quer über die Straße geworfen.

Den Angaben zufolge kamen zwei Passanten dem Fahrradfahrer zu Hilfe. Daraufhin sei der Angreifer in seinem Haus verschwunden. Kurz darauf kehrte er laut Polizei zurück und bedrohte die drei Männer mit einer Luftdruckpistole. Daraufhin seien die drei Männer geflüchtet und hätten die Polizei verständigt. Der 40-Jährige wurde vorläufig festgenommen und die Waffe sichergestellt. Auch eine geringe Menge Rauschgift fanden die Beamten bei der Festnahme in seiner Wohnung. Ihn erwartet nun eine Anzeige.

© dpa-infocom, dpa:230622-99-150344/2