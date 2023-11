Betrunkene Frau baut Unfall und versteckt sich im Unterholz

Nach einem Unfall ist eine betrunkene Autofahrerin zunächst ins Unterholz geflüchtet. Die 30 Jahre alte Frau war am Sonntagmorgen mit ihrem Wagen auf der Bundesstraße 16 unterwegs, als sie bei Manching (Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm) nach links von der Straße abkam und gegen eine Leitplanke prallte. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll die Unfallverursacherin dann zu Fuß weggelaufen sein und sich im Unterholz versteckt haben. Ein Freund habe der Frau anschließend am Telefon zugeredet, sodass sie ihr Versteck nach rund einer Stunde verließ.

Ein Alkoholtest zeigte etwa 1,4 Promille an. Die 30-Jährige erlitt zudem leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

© dpa-infocom, dpa:231120-99-11498/2