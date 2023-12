Betrunkene fährt in Gruppe von Jugendlichen

Eine betrunkene Autofahrerin ist in Siegsdorf (Landkreis Rosenheim) in eine Gruppe von Jugendlichen gefahren und hat zwei von ihnen verletzt. Anstatt nach dem Vorfall am Dienstagabend stehen zu bleiben, fuhr die 20-Jährige weiter, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die anderen drei Jugendlichen merkten sich das Kennzeichen, ihre Eltern riefen die Polizei. Eine Streife fand das Auto unweit der Unfallstelle, Personaldokumente im Fahrzeug führten die Polizisten zur mutmaßlichen Fahrerin. Sie muss sich wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernens vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Ein 14-Jähriger wurde am Fuß verletzt, ein 15-Jähriger erlitt eine Platzwunde an der Stirn.

