Betrunken zur JVA - Mann nimmt Kontakt zu Häftling auf

Ein 53-Jähriger fährt mit dem Auto betrunken zur Justizvollzugsanstalt in Memmingen. Über den Zaun hinweg spricht er mit seinem ehemaligen Zellengenossen.

Ein 53-jähriger Mann hat unerlaubt Kontakt zu einem Gefangenen in der Justizvollzugsanstalt in Memmingen aufgenommen. Der Mann sei am Dienstag betrunken mit dem Auto zur JVA gefahren und habe dort über den Zaun hinweg mit dem Gefangenen gesprochen, teilte die Polizei mit. Dies sei eine Ordnungswidrigkeit. Die Beamten stellten vor Ort überdies fest, dass der Fahrer erheblich alkoholisiert war. Nun muss er sich „wegen Verkehrs mit Gefangenen“, so die Polizei, und Trunkenheit im Verkehr verantworten.

© dpa-infocom, dpa:241106-930-280881/1