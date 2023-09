Betonmischer kippt nahe Autobahnauffahrt in Oberfranken um

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet unter der Frontscheibe eines Einsatzfahrzeugs der Polizei. - Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Ein Betonmischer ist in einem Kreisverkehr bei Thurnau in Oberfranken umgekippt und hat einen Teil seiner Ladung verloren. Beton sei auf die Straße gelaufen, sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken am Donnerstag. Weitere Details etwa zur Identität des Fahrers oder zur Unfallursache gab es zunächst noch nicht. Der Mann konnte nach Angaben der Polizei selbstständig aus dem Laster klettern und wurde vorsorglich medizinisch betreut. Der Unfall ereignete sich nahe der Auffahrt Thurnau-Ost zur Autobahn 70.

© dpa-infocom, dpa:230928-99-363191/3