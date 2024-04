„Beste Tor meiner Trainerkarriere“ Tuchel schätzt Havertz

Zusammen gewinnen sie die Champions League, nun stehen sich Trainer Thomas Tuchel und Offensivspieler Kai Havertz in der Königsklasse gegenüber. Der Coach des FC Bayern ist voll des Lobes.

Kai Havertz hat wohl für immer einen Platz im Fußball-Herzen von Thomas Tuchel. „Kai hat vielleicht das beste Tor meiner Trainerkarriere erzielt“, sagte der Trainer des FC Bayern München am Montagabend vor dem Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League beim FC Arsenal. Der Offensivspieler des Spitzenreiters in der Premier League hatte gemeinsam mit Tuchel als Coach 2021 mit dem FC Chelsea den Titel in der Königsklasse gewonnen und dabei das entscheidende Tor zum 1:0-Erfolg im Finale gegen Manchester City erzielt.

Seit 2023 spielt der 24-jährige Havertz für den FC Arsenal und hat dort nach Anlaufschwierigkeiten den Durchbruch geschafft. Zuletzt schoss der ehemalige Leverkusener in sieben Ligaspielen fünf Tore und bereitete vier vor. „Er blüht auf, egal ob es die Fans gibt oder nicht“, sagte Tuchel, „wir müssen uns um ihn kümmern“.

Nicht nur wegen des Treffers zum Champions-League-Sieg schätzt Tuchel seinen früheren Schützling sehr und freut sich darüber, dass der Nationalspieler sowohl im Verein als auch bei den Fans inzwischen angekommen ist. „Er ist ein toller Kerl, er hat einen super Charakter, er ist ein toller Teamspieler. Ich freue mich für ihn, dass er die Wertschätzung bekommt, die er verdient“, meinte der 50 Jahre alte Bayern-Coach.

