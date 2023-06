Besong wechselt vom 1. FC Nürnberg zum BVB II

Paul-Philipp Besong - Paul-Philipp Besong. - Foto: Daniel Karmann/dpa/Archivbild

Angreifer Paul-Philipp Besong verlässt den 1. FC Nürnberg. Der in der zurückliegenden Saison an den FC Erzgebirge Aue ausgeliehene Profi werde ab der kommenden Spielzeit für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund in der 3. Liga auflaufen, wie der fränkische Fußball-Zweitligist mitteilte. Vor vier Jahren war der inzwischen 22 Jahre alte Besong vom BVB II zum FCN gewechselt.

«Paul hat in Aue eine gute Saison gespielt, nun zieht es ihn in seine Heimat zurück. Sein Weg war leider immer wieder vom Verletzungspech verfolgt», äußerte Sportvorstand Dieter Hecking. Besong kam beim FCN lediglich in der zweiten Mannschaft zum Einsatz.

