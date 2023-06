Beschäftigte in der Milchwirtschaft bekommen mehr Geld

Die rund 19.000 Beschäftigten in der bayerischen Milchwirtschaft bekommen mehr Geld. Arbeitgeber und die Gewerkschaft NGG haben sich nach 18-stündigen Schlichtungsverhandlungen auf eine Entgelterhöhung von 310 Euro bei einer Laufzeit von 12 Monaten geeinigt, wie sie am Mittwoch übereinstimmend mitteilten. Bei Facharbeitern bedeute das einen Anstieg um 8,9 Prozent, teilte die NGG mit. Er gilt ab dem 1. August. Zudem erhalten die Beschäftigten eine Inflationsausgleichsprämie in Höhe von 1800 Euro in drei Teilen.

«Wir sind richtig stolz auf dieses Tarifergebnis», sagte der Verhandlungsführer der NGG, Mustafa Öz. Der Einsatz habe sich gelohnt. Der Geschäftsführer des Milchindustrie-Verbands Jörg Rieke sprach dagegen von einer Einigung an der Grenze des wirtschaftlich vertretbaren.

