Berufsschule nach Bombendrohung geräumt: Entwarnung

Wegen einer Bombendrohung per E-Mail ist eine Berufsschule in Wiesau (Landkreis Tirschenreuth) zunächst geräumt worden. Die Polizei durchsuchte am Dienstagmorgen das Gebäude mit Polizeihunden und gab Entwarnung. Eine Gefährdung habe es zu keinem Zeitpunkt gegeben, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Oberpfalz. Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte konnten bereits am Vormittag wieder in die Schule zurückkehren. Die Kriminalpolizei Weiden in der Oberpfalz ermittelt nun zu dem Fall. Nach derzeitigem Stand gebe es keine konkreten Verdächtigen, hieß es. Weitere Details zu den Hintergründen und Ermittlungen waren zunächst nicht bekannt.

