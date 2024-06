In Deutschland erkranken jährlich mehr als 200.000 Menschen an einer Form des weißen Hautkrebses. Obwohl diese Krebsart als sehr gut heilbar gilt, ist in den letzten Jahren ein starker Anstieg der Erkrankungszahlen zu verzeichnen. Zwei Berufsgruppen sind dabei besonders häufig betroffen: das Baugewerbe und die so genannte „grüne Branche“.