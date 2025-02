Berühmte Rodelstrecke wird zum Verhängnis: Frau (29) aus Kreis Regensburg stirbt am Wildkogel

Eine Frau aus dem Landkreis Regensburg ist am Samstag beim Rodeln im Skigebiet Wildkogel verunglückt. − Symbolbild: Imago

Ein Rodelausflug im Pinzgau (Österreich) nahm für eine Frau aus dem Landkreis Regensburg am Samstag ein tragisches Ende. Als sie nicht wie erwartet am Ende der Rodelbahn ankam, wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet. Doch jede Hilfe kam zu spät – die Frau konnte nur noch tot aufgefunden werden.









Wie die Polizei Salzburg mitteilt, war die Frau mit einer Gruppe im Skigebiet Wildkogel unterwegs, um auf der längsten beleuchteten Rodelbahn der Welt zu fahren. Als sie im Gegensatz zu den anderen Gruppenmitgliedern nicht am Ende der Rodelbahn ankam, wurde nach etwa einer Stunde Wartezeit gegen 22.30 Uhr die Polizei verständigt.

Die Polizei leitete umgehend eine Suchaktion ein. Nachdem diese zunächst erfolglos blieb, wurde die Bergrettung hinzugezogen. Etwa 15 Minuten später entdeckten die Einsatzkräfte die vermisste Frau – rund 20 Meter unterhalb einer Skihütte am Rand der Rodelbahn. Wie sie dorthin gelangte, ist derzeit unklar. Die alarmierten Rettungskräfte leisteten laut Polizei sofort erste Hilfe, doch der Notarzt konnte nur noch den Tod der jungen Frau feststellen. Die genauen Umstände des Unfalls sowie die Todesursache sind aktuell Gegenstand der Ermittlungen.



Lesen Sie auch: Unglück am Großglockner: Österreicherin (33) erfriert erschöpft unterm Gipfelkreuz





Bergrettung appelliert an Rodler, Schutzkleidung zu tragen





Laut dem Bergrettungsdienst Österreich ist die 14 Kilometer lange Naturrodelbahn grundsätzlich nicht gefährlich. Allerdings komme es generell auf Rodelbahnen immer wieder zu Unfällen, da viele Rodler die hohe Geschwindigkeit, die mit den Schlitten erreicht werden kann, unterschätzen. Zudem verleitet der Alkoholkonsum auf den Hütten oft zu riskantem Verhalten.

Der Bergrettungsdienst appelliert dringend an alle Rodler, „einen Helm, Schutzausrüstung und feste Schuhe zum Bremsen“ zu tragen. Denn vor allem das Gelände abseits der Piste kann sehr felsig sein.

Auch in Flachau es am Samstag beinahe zur selben Zeit zu einem Rodelunfall, bei dem sich ein Mann aus den Niederlanden schwer verletzte. Laut dem Bergrettungsdienst Österreich war er mit einer Gruppe unterwegs und stürzte weit abseits der Rodelbahn über felsiges Gelände.