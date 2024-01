Bericht: FC Bayern an Galatasaray-Profi Boey interessiert

Nach dem vergeblichen Werben um Kieran Trippier hat der FC Bayern laut eines Medienberichtes Rechtsverteidiger Sacha Boey von Galatasaray Istanbul ins Visier genommen.









Wie der TV-Sender Sky berichtet, soll der 23-Jährige bei den Münchnern wieder ein Thema sein. Im Gespräch ist eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro.





Verpflichtung von Trippier hat sich erledigt





Am Mittwoch hatte Bayern-Sportdirektor Christoph Freund mitgeteilt, dass sich eine Verpflichtung von Trippier erledigt habe. Der Premier-League-Verein Newcastle United soll eine Offerte in Höhe von rund 15 Millionen Euro für den 33 Jahre alten englischen Fußball-Nationalspieler abgelehnt haben.



Nun könnte Boey die Münchner Sorgen in der Defensive beheben. Der Franzose ist den Bayern noch aus der Champions League bekannt. Mit Galatasaray hatte er in der Gruppenphase zweimal gegen den Bundesliga-Zweiten verloren.

− dpa