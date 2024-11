Bericht: Bayern-Torwart Neuer kann gegen Augsburg spielen

Ein Stechen im Rippenbereich macht Manuel Neuer zum Wackelkandidaten beim FC Bayern. Einem Medienbericht zufolge soll der frühere Nationaltorwart aber gegen den FC Augsburg spielen können.

Manuel Neuer soll für den FC Bayern München im Bundesliga-Heimspiel am heutigen Freitagabend gegen den FC Augsburg (20.30 Uhr/DAZN) auflaufen können. Wie die „Bild“ berichtet, hat der Kapitän des deutschen Fußball-Rekordmeisters am späten Vormittag einen Belastungstest bestanden. Beim Anschwitzen mit den Mannschaftskollegen soll Neuer keine Rippen-Probleme mehr gehabt haben. Eine offizielle Mitteilung zu der Personalie lag zunächst nicht vor.

Neuer hatte am Mittwoch das Training abbrechen müssen. Er habe „ein Stechen im Rippenbereich“ gehabt, berichtete Trainer Vincent Kompany. „Wir müssen abwarten und hoffen, dass er spielen kann“, sagte der Coach weiter vor dem geheimen Abschlusstraining am Donnerstagnachmittag. Kompany ging davon aus, „dass Manu es noch schafft. Wenn nicht, wird Daniel Peretz spielen“, sagte er.

Peretz erst einmal im Einsatz

Der 24 Jahre alte Peretz kam in der Bundesliga erst einmal zum Einsatz. Mitte Mai wurde er beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg am 33. Spieltag vom damaligen Trainer Thomas Tuchel in der 74. Minute für Neuer eingewechselt. Dazu spielte Peretz bislang einmal im DFB-Pokal.

Neuers erster Ersatzmann, Sven Ulreich (36), steht nach Bayern-Angaben „aus persönlichen Gründen bis auf Weiteres“ nicht zur Verfügung.

© dpa-infocom, dpa:241122-930-296521/1