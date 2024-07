Bergsteiger in höchster Not aus Felswand gerettet

Bergwacht - Die Bergwacht Ruhpolding hat einen Bergsteiger in höchster Not gerettet. (Archivbild) - Foto: Matthias Bein/dpa

Ein Bergsteiger ist in Oberbayern am Sonntagshorn in höchster Not geraten - er drohte jeden Moment abzustürzen. Die Bergnotrettung musste mit einem Hubschrauber ausrücken.

Die Bergwacht hat einen 61-jährigen Bergsteiger aus einer lebensbedrohlichen Situation am Sonntagshorn in Oberbayern gerettet. Der Mann war am Freitagvormittag zu einer Tour aufgebrochen und hatte sich in der anspruchsvollen Nordwand in den Chiemgauer Alpen verstiegen und konnte nicht mehr selbstständig weiter klettern, wie die Bergwacht Ruhpolding berichtete.

Nachdem er die Nacht in der Felswand verbracht hatte, seine Hilferufe zunächst ungehört blieben und auch kein Mobilfunkempfang vorhanden war, konnte er am Samstagmorgen von einem Passanten entdeckt werden. Die Bergwacht setzte umgehend einen Rettungshubschrauber ein und ließ vier Bergretter absetzen.

Die Einsatzkräfte fanden den Mann in einer äußerst prekären Lage vor: "Er versuchte, sich krampfhaft mit Händen und Füßen im Steilgelände festzuhalten, doch das Gestein um ihn herum war flächendeckend locker und brüchig. So war er über Stunden Stück für Stück immer weiter abgerutscht und hing nun direkt über einer Abbruchkante", schilderte die Bergwacht.

Die Bergretter konnten den Mann sichern und mit dem Hubschrauber ins Tal bringen. Der 61-Jährige aus dem Landkreis Rosenheim sei erschöpft und dehydriert gewesen, aber ansonsten unverletzt.

