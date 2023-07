Bergsteiger aus dem Münchner Land stürzt am Zahmen Kaiser 150 Meter in den Tod

−Symbolbild: dpa

Ein 62 Jahre alter Bergsteiger aus dem Landkreis München ist am Zahmen Kaiser in Tirol tödlich verunglückt. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei in Tirol auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern.









Der 62-Jährige war bereits am Freitag zu der Bergtour aufgebrochen. Er wollte vom Walchsee aus auf die Pyramidenspitze steigen. Nachdem er nicht zurückgekehrt war, meldete ihn die Tochter am Sonntagabend vermisst. Wegen der einsetzenden Dunkelheit und wegen des gefährlichen Geländes starteten die Rettungskräfte den Sucheinsatz dann am Montagmorgen. Mitglieder der Alpinen Einsatzgruppe Kufstein und Kitzbühel suchten von der Pyramidenspitze aus sämtliche Wege und Rinnen, darunter auch wegloses Gelände ab. Auch ein Polizeihubschrauber unterstützte bei der Suche.



Die Besatzung des Polizeihubschraubers entdeckte dann gegen 13.20 Uhr eine leblose Person in bis zu 40 Grad steilen Gelände. Die Retter bargen den Leichnam mit einem Tau. Es handelte sich um den abgängigen 62-Jährigen. Die Ermittler gehen davon aus, dass er nach Erreichen der Pyramidenspitze dem Grat in Richtung „Kesselschneid“ folgen wollte. Bei der Gratüberschreitung zum „Roßkaiser“ sei er dann aus bisher unbekannter Ursache rund 150 Meter in wegloses, felsdurchsetztes Gelände abgestürzt.

− dao