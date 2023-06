Bergsteiger an Zugspitze abgestürzt und gestorben

Rettungshubschrauber - Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung an. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Ein Bergsteiger ist an der Zugspitze abgestürzt und gestorben. Eine Augenzeugin hatte angegeben, dass der bisher unbekannte Mann am Freitag kurz unterhalb des Gipfels bei Garmisch-Partenkirchen durch einen kleinen Schneerutsch erfasst und mitgerissen wurde, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

Er stürzte laut Polizei rund 400 Meter tief. Die gerufenen Rettungskräfte konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Elf weitere Bergsteiger, welche sich am selben Ort befanden und das Unglück bemerkten, mussten von Hubschraubern gerettet werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache und der Identität des Verstorbenen dauern weiter an. Von einem Fremdverschulden wird derzeit nicht ausgegangen.

