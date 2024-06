Bergsteiger (40) stürzt an Zugspitze Hunderte Meter in den Tod

Ein 40-jähriger Bergsteiger ist am Mittwoch an der Zugspitze Hunderte Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Es ist bereits der zweite tödliche Unfall an der Zugspitze innerhalb von knapp einer Woche.









Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Süd berichtet, war der 40-Jährige Teil einer dreiköpfigen Bergsteigergruppe aus Polen, die die Zugspitze erklimmen wollten. Dabei sei das Trio mit jeweils rund 30 Meter Abstand zueinander unterwegs gewesen. Nicht weit von der Irmerscharte entfernt, hätten die beiden vorderen Alpinisten festgestellt, dass sich ihr Freund nicht mehr hinter ihnen befand.





Absturz an schneebedeckter Stelle der Zugspitze





„Wenige Sekunden später entdeckten sie ihn auf dem unterhalb gelegenen Höllentalferner, wo er weiter talwärts rutschte“, so die Polizei. „Dementsprechend war er mehrere Hundert Meter abgestürzt.“ Der Absturz habe sich an einer noch schneebedeckten Stelle ereignet.



Die Freunde des 40-Jährigen riefen den Notruf. Der ADAC-Rettungshubschrauber „Christoph Murnau“ flog mit einem Bergwachtmann der Grainauer Bereitschaft zum Unglücksort. „Leider konnte der Notarzt nur noch den Tod des 40-jährigen Bergsteigers feststellen“, teilt die Polizei mit.



Zwei Polizeibergführer der Alpinen Einsatzgruppe der Grenzpolizei Murnau am Staffelsee wurden vom Polizeihubschrauber am Gletscher abgesetzt. Sie übernahmen die Unfallaufnahme am Unglücksort sowie die Bergung des Leichnams. „Der genaue Unfallhergang ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen“, heißt es am Donnerstagnachmittag.





Warnung an Bergsteiger





Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei und die Bergwacht weisen darauf hin, dass in höheren Lagen abschnittsweise immer noch sehr viel Schnee vorzufinden ist. „Für Bergtouren bedarf es derzeit eines guten Risikomanagements und der dafür notwendigen Expertise“, lautet die Warnung. Äußerst kritisch sei das Begehen von Schneepassagen, das immer wieder unterschätzt werde. Erst vor wenigen Tagen ereignete sich ein laut Polizei identischer Bergunfall mit ebenfalls tödlichem Ausgang. Ein 34-jähriger Pole kam dabei ums Leben.

− cav