Bergsommer in der Wildschönau: Gewinnen Sie einen Urlaub in den Kitzbüheler Alpen

Unzählige Wanderrouten führen in der Wildschönau durch das abgeschiedene Hochtal, das für seinen ursprünglichen Charme geliebt wird. Inmitten der Kitzbüheler Alpen ist die Welt noch in Ordnung. −Fotos: Wildschönau Tourismus/Dabernig, Hotel Haflingerhof

Wandern, Schlemmen, Ruhe finden: Die Wildschönau ist eine versteckte Perle inmitten der Kitzbüheler Alpen. Wir verlosen vier Übernachtungen im Hotel Haflingerhof.









Bunte Almwiesen, heimelige Kirchdörfer, imposante Bergriesen und gelebte Tiroler Herzlichkeit. In der Wildschönau inmitten der Kitzbüheler Alpen ist die Welt noch in Ordnung. Unzählige Wanderrouten führen durch das abgeschiedene Hochtal, das für seinen ursprünglichen Charme geliebt wird.



Idealer Ausgangspunkt für Wanderungen und weitere Urlaubsaktivitäten ist das 3-Sterne-Hotel Haflingerhof, das kurz vor Auffach, dem letzten Ort des Hochtals Wildschönau liegt. Bereits in der dritten Generation verwöhnt die Gastgeberfamilie Urlauber. Für Wohlfühlatmosphäre sorgen auch die Zimmer und Suiten: Sie sind im traditionellen Tiroler Stil eingerichtet und vom Balkon aus genießt man einen schönen Blick auf die Berge.



In Zusammenarbeit mit der Wildschönau und dem Hotel Haflingerhof verlost die Heimatzeitung vier Nächte für zwei Erwachsene inklusive Halbpension. Der Gutschein ist im Sommer 2023 und Sommer 2024 gültig (und nach Verfügbarkeit einlösbar). Rufen Sie unsere Redaktion bis spätestens Sonntag, 4. Juni, unter ✆ 0137/822703014 (50 Cent pro Anruf) an und sprechen Sie das Wort Wildschönau sowie Ihre Telefonnummer, Namen und Adresse (bitte buchstabieren) auf unser Tonband.

− hie