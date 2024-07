Bergerlebnisse im Kufsteiner Land: Gewinnen Sie vier Übernachtungen im Herzen Tirols

Die Natur genießen, einfach durchatmen und Abstand vom Alltag finden. Die historische Festungsstadt Kufstein mit den acht umliegenden Dörfern steht für wohltuende Sommerfrische.



Wenn sich im Spätsommer die Wälder in warme Farbtöne kleiden, die Luft klar ist und auf den Bergen eine besondere Fernsicht winkt, beginnt im Kufsteiner Land die beste Zeit für Wanderausflüge. Rund um die Festungsstadt Kufstein und die benachbarten acht Dörfer des Kufsteiner Landes eröffnet sich ein weitläufiges Netz an Wanderwegen von gemütlichen Promenaden bis zu sportlichen Gipfeltouren oder gar Klettergenuss in unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden.





Informationen unseres Gewinnspielpartners

Passender Ausgangspunkt für all die Entdeckungen ist das Garten- & Naturhotel „dasKAISER“ in Ebbs, welches in dritter Generation von Christina Osl geführt wird. Eingebettet in die Natur liegt das Hotel mit seinen 45 Zimmern in einer weitläufigen Gartenanlage samt Wellnessbereich mit Panorama-Hallenbad, Bio-Kräutersauna aus Zirbenholz, finnischer Sauna und vielem mehr. Die Zutaten für das Frühstück stammen aus der Region oder dem eigenen Bio-Gemüse- und Bio-Obst-Garten sowie dem Heilkräutergarten. Für zusätzliche Entspannung sorgen die wöchentlich stattfindenden Yoga-Sessions oder eine Tour auf den hauseigenen Leihfahrrädern.

− swo