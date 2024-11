Bereits seit Anfang des Jahres: Thomas Müllers Ehefrau Lisa lernt in Manching Fliegen

Derzeit sind gemeinsame Auftritte in der Öffentlichkeit der Müllers selten geworden. Hier posieren Lisa und Thomas Müller mit Maßkrügen auf der Wiesn 2022. Foto: IMAGO/Simon

Thomas Müllers Ehefrau Lisa lernt fliegen. Die 35-jährige Reiterin nimmt derzeit Flugstunden, um künftig auch alleine in die Luft gehen zu können. Und das ganz in der Nähe von Ingolstadt.









Ihr Fluglehrer ist Jörg Baustetter, Geschäftsführer bei Inflight mit Sitz in Manching (Landkreis Pfaffenhofen). Wie die Blätter „Bunte“ und „Bild“ sowie etliche anderen Medien berichten, starte und lande die Partnerin des FC Bayern-Stars „bei Ingolstadt“.



In einem 2,4 Millionen Euro-Privatjet, den Thomas Müller seiner Frau geschenkt haben soll. Seit Anfang des Jahres sei Lisa nun dabei, ihren Pilotenschein zu machen, heißt es weiter.



Die Reiterin postete in den sozialen Medien etliche Bilder von ihrem Training – auch eines gemeinsam mit Baustetter im Cockpit. Die Maschine bietet laut der Medienberichte Platz für zwei Piloten sowie acht Passagiere.