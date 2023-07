Berauschter Transporterfahrer ohne Fahrerlaubnis auf A93

Polizeikontrolle - Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand. - Foto: Paul Zinken/dpa/ZB/Symbolbild

Bei einer Kontrolle auf der Autobahn 93 in Oberfranken ist ein von Drogen berauschter Transporterfahrer ohne Fahrerlaubnis entdeckt worden. Ein Test reagierte positiv auf Crystal Meth, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Von den Drogen hatte er noch zwei kleine Tütchen im Fahrzeug. Seine Fahrerlaubnis wurde ihm in Deutschland entzogen.

Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamten weitere Verstöße fest. Das Fahrzeug mit Kennzeichen aus dem Vogtland war seit April stillgelegt. Der Fahrer soll deswegen ein gefälschtes Siegel am Kennzeichen angebracht haben. Angezeigt wurde er unter anderem wegen Urkundenfälschung, Drogenbesitzes und Fahren ohne Fahrerlaubnis.

