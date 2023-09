Polizeikontrolle - Ein Polizeibeamter hält eine Winkerkelle in den Händen. - Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Bei einer Kontrolle in Unterfranken ist ein berauschter Lastwagenfahrer mit Überladung entdeckt worden. Ein Drogentest vor Ort sei positiv ausgefallen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Polizei stellte am Montagmorgen in Lohr am Main (Landkreis Main-Spessart) eine Überladung von mehr als 2,5 Tonnen über dem zulässigen Gesamtgewicht von 7,5 Tonnen fest. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Mann erhält eine Strafanzeige.

