Beliebte Kesselbergstrecke bleibt für Biker zeitweise tabu

Viele Motorradfahrer zieht es in die Berge, um kurvige Passstraßen zu fahren. Dabei kommt es oft zu schweren Unfällen. Eine Behörde zieht drastische Konsequenzen.

Die zeitweise Sperrung der Kesselbergstraße für Motorradfahrer bleibt nach einer Testphase dauerhaft bestehen. Wie das Landratsamt Bad Tölz-Wolfratshausen berichtete, wird die bisherige Anordnung auf Probe nun zu einer festen Verkehrsregelung. „Damit wird jedes Jahr ab 1. April gelten, dass Motorradfahrer den Kesselberg täglich bis zum 31. Oktober zwischen 15 und 22 Uhr nicht bergauf fahren dürfen“, teilte die Kreisbehörde mit.

Die Straße am Kesselberg zwischen Kochelsee und Walchensee gehört bei Bikern zu den beliebten Strecken in der oberbayerischen Alpenregion. Manche der Zweiradpiloten lenken ihre Maschinen bei ihren Ausflügen aber extrem riskant den Berg hinauf. Dadurch war die Strecke ein Unfallschwerpunkt. In den allermeisten Fällen waren nach Angaben der Behörden die Motorradfahrer die Verursacher der Unglücke.

Ziel des Probebetriebs ist nach Ansicht der Behörde erreicht

Die Behörde regierte darauf, indem zunächst die Sperrung für Motorräder nur an den Wochenenden galt, wenn besonders viele Zweiradfahrer unterwegs sind. Die vergangenen beiden Jahre wurde dann in der gesamten Saison die Straße für bergauf fahrende Motorräder am späten Nachmittag und in den Abendstunden gesperrt.

In der Pilotphase wurden zudem die Unfälle ausgewertet. Ergebnis sei gewesen, dass die Zahl der Unfälle nach der täglichen Sperrung stark gesunken sei, hieß es von der Behörde. Das Ziel der Sperrung sei somit erreicht worden.

Die Betroffenen hatten in der Vergangenheit gegen die Sperrung demonstriert. Im Jahr 2021 hatten mehreren hundert Biker an einer Protestfahrt gegen das damals nur an Wochenenden geltende Verbot teilgenommen.

