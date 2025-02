Beim Denkmalschutz soll weniger genehmigt werden müssen

Schloss Linderhof im Winter - Ein Baudenkmal und Besuchermagnet: Schloss Linderhof in Oberbayern. (Archivbild) - Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Wer ein Denkmal sein Eigen nennt, muss sich an viele Vorgaben halten. Mal eben eine Satellitenschüssel aufstellen? Nicht ohne Genehmigung. Doch nun soll vieles einfacher werden.

Die Regeln für den Denkmalschutz in Bayern sollen einfacher werden. Bei der geplanten Gesetzesnovelle handele sich um einen Paradigmenwechsel, betonte Kunstminister Markus Blume (CSU): „Das Motto für diese Novelle 2025 lautet: Mehr Vertrauen, weniger Vorschriften und schnellere Verfahren.“ Sei bislang jede Veränderung an einem Denkmal genehmigungspflichtig, solle künftig vieles auch ohne Erlaubnis möglich sein.

Es werde einen Katalog mit erlaubnisfreien Maßnahmen geben, kündigte Blume in München an. Auch sollen Eigentümer mit dem Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege Vereinbarungen mit einer Laufzeit von 25 Jahren oder länger abschließen können, in dessen Rahmen dann die festgelegten Maßnahmen keiner eigenen Erlaubnis mehr bedürfen. Und bei Einzelbaudenkmälern ohne Denkmalwert im Inneren soll bald nur noch dann eine Erlaubnis vonnöten sein, wenn sich die Maßnahmen auf das äußere Erscheinungsbild auswirken.

